Spor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek rüzgarı

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan milli futbolcu İsmail Yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

TRT Spor25 Mart 2026 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de orta sahanın değişmez isimlerinden İsmail Yüksek, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.

Görev aldığı maçlarda mücadele azmiyle dikkat çeken milli futbolcu, önemli istatistiklere de imza attı.

İsmail Yüksek , bu sezon Fenerbahçe'nin en fazla maça çıkan futbolcusu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, 41 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 29'una 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

2 bin 498 dakika sahada kalan milli oyuncu, karşılaşmalarda ortalama 60 dakika forma giydi.

Girdiği ikili mücadelelerin yüzde 56'sını kazanan İsmail Yüksek, hava toplarında ise yüzde 51 başarı oranına ulaştı. 27 yaşındaki futbolcu, ayrıca yüzde 85 pas isabet oranıyla oynadı.

İsmail Yüksek, defansif orta saha rolüyle takımına katkı sağlasa da, bazı hücum istatistiklerinde de ön plana çıktı. Maç başına 1,12 kez rakip ceza sahasında topla buluşan İsmail Yüksek, 0,96 şut denemesiyle hücumda inisiyatif alan oyunculardan biri oldu.

Tecrübeli futbolcunun , Fenerbahçe ile 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

