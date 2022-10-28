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Spor

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı mesaisi başladı
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Rennes karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise sahada koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek'in antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique'nin ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı belirtildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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