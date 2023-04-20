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Spor

Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 31. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 20:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Dün oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise idmanı yenilenme çalışmasıyla bitirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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