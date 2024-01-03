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Spor

Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya çıkan futbolcuların çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Pasla süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 17 resmi maçın 14'ün galibiyet, 2'sini beraberlik 1'ini mağlubiyetle tamamladı.

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