İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2026 Perşembe / 3 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4497
  • EURO
    53,2852
  • ALTIN
    6375.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine Ramos Mingo
Spor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine Ramos Mingo

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılık ihtimaline karşı listesine Ramos Mingo'yu ekledi.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine Ramos Mingo
ABONE OL

Fenerbahçe'nin, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılık ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü.

Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu gündemine aldı.

OOSTERWOLDE'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde 24 yaşındaki futbolcu için resmi adımlar atabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, savunma hattını güçlendirmek adına Arjantinli oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN RAKİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Bahia'nın önemli isimlerinden biri olan Ramos Mingo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli stoper, bu sezon Bahia formasıyla 22 karşılaşmada görev yaptı. 1.86 boyundaki savunmacı, söz konusu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soğukkanlı tavırları pes dedirtti! Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.