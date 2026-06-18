Fenerbahçe'nin, Jayden Oosterwolde'nin olası ayrılığına karşı Bahia forması giyen Santiago Ramos Mingo'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılık ihtimaline karşı alternatifini belirlediği öne sürüldü.

Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bahia'da forma giyen Arjantinli savunmacı Santiago Ramos Mingo'yu gündemine aldı.

OOSTERWOLDE'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde 24 yaşındaki futbolcu için resmi adımlar atabileceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, savunma hattını güçlendirmek adına Arjantinli oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN RAKİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Udinese'nin de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Bahia'nın önemli isimlerinden biri olan Ramos Mingo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli stoper, bu sezon Bahia formasıyla 22 karşılaşmada görev yaptı. 1.86 boyundaki savunmacı, söz konusu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.