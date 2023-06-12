Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 9 yıl sonra bu kupada mutlu sona ulaştı. 7. kez kupayı müzesine götüren Sarı Lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu ve sözleşmesinin sona ermesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

'BU BİR VEDA KONUŞMASI'

"Bu bir veda konuşması" diyen Portekizli teknik adam, "Finali güzel bir şekilde bitirdik. Bu kupayı uzun yıllardır kazanamıyorduk. Kupa kulüp tarihinde, benim ve oyuncularımın kariyerinde önemliydi. Ligde de bir önceki haftaya kadar savaşı sürdürdük." dedi ve ekledi:

'TÜRKİYE'DEN DERİN İZLERLE AYRILIYORUM'

"Başkanımıza teşekkür ediyorum bana çalışma fırsatı verdiği için, bana ve aileme sevgi dolu yaklaştığı için. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim. Türkiye'den derin izlerle ayrılıyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. Burada büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının çok büyük halk olduğunu gördüm."

'HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK MİYİM GÖRECEĞİM'

"Bu kararı alalı bir süre oldu, bu fikir vardı. Bu demek değildir ki burayı istemiyorum ve sevmiyorum. Sevgi dolu bir halk var. Portekiz'e gideceğim. hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim göreceğim."

'BİRÇOK MAÇ SAHA DIŞINDA KAZANILDI'

"Keşke olmasaydı dediğim şey, 3 hazırlık dönemi geçirdik. Yaz dönemi, Dünya Kupası ve deprem nedeniyle verilen aralar. Bu kadar aranın olması çok fazla şeyi değiştirdi. Ligin sportif gerçekliğini etkiledi. Birçok maç saha dışında kazanıldı. Yaptığım çok şeyi yine yapardım, hiçbirimiz mükemmel değiliz ben de değilim" dedi.