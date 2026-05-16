Jorge Jesus için Suudi Arabistan'da flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre tecrübeli teknik adam, sezon sonunda Al Nassr'daki görevinden ayrılma kararı aldı.

Haberde, Jorge Jesus'un ayrılık kararını Suudi Arabistan kulübü yöneticilerine ilettiği belirtildi. 71 yaşındaki çalıştırıcının, Suudi Arabistan kariyerini sonlandırmak için doğru zamanın geldiğini düşündüğü ve bu kararını Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kulübe bildirdiği aktarıldı.

Final karşılaşması cumartesi günü oynanacak. Aynı gün Al Hilal'in Neom karşısında puan kaybetmesi halinde Al Nassr'ın lig şampiyonluğu ihtimali de bulunuyor.

Deneyimli teknik adamın, hem kıta şampiyonluğunu hem de Suudi Arabistan lig şampiyonluğunu kazanarak sezonu tamamlamak istediği ancak bu iki hedefin ardından Arap futboluna veda etmeyi planladığı ifade edildi. Jorge Jesus'un önünde değerlendirdiği çeşitli tekliflerin bulunduğu da kaydedildi.

FENERBAHÇE İDDİASI!

Haberde dikkat çeken detaylardan biri de Fenerbahçe oldu. Jorge Jesus'un geleceğiyle ilgili kararını Suudi Arabistan sürecini tamamen kapattıktan sonra vereceği belirtilirken, mayıs ayı sonunda Lizbon'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Sarı-lacivertli kulübün hazırladığı teklifin Jorge Jesus açısından oldukça cazip olduğu belirtilirken, önerilen maaşın Portekizli teknik adamın kariyerindeki en yüksek ücret olabileceği ifade edildi. Haberde, bu rakamın Jorge Jesus'un Al Hilal döneminde kazandığı yıllık 15 milyon euronun üzerine çıkabileceği aktarıldı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Öte yandan Portekiz futbol kulislerinde Jorge Jesus'un adı, Dünya Kupası sonrası Roberto Martinez ile yolların ayrılması ihtimaline karşı Portekiz Milli Takımı için de gündeme geliyor.

Haberde, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın Jorge Jesus'u milli takımın başına getirmek istediği yönündeki iddiaların ülkede sık sık konuşulduğu belirtildi.