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Spor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tamam! Sıradaki hedef Romelu Lukaku

Kaybedilen şampiyonluğun ardından hemen düğmeye basan Fenerbahçe ilk önce dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Gözler sarı lacivertli ekipte yapılacak transferlere çevrildi. Belçika basını ise müjdeyi verdi ve Romelu Lukaku'nun Mourinho ile buluşacağını duyurdu. İşte detaylar...

Akşam2 Haziran 2024 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Jose Mourinho tamam! Sıradaki hedef Romelu Lukaku
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Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho geçti. Sarı lacivertliler, Portekizli antrenörü dün KAP'a bildirdi. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, "Parasının yarısını ödeyeceğim. Kim seçilirse çalışsın. Şimdi Lukaku, Dybala, Talisca, Sörtloth gibi isimlerden en az ikisini getirin, kalanını ben hallederim" açıklamasından sonra gözler Lukaku transferine çevrildi. Mourinho-Yıldırım görüşmesinde Portekizli hoca, Lukaku'yu istemişti.

BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sezonu Roma'da kiralık geçiren Belçikalı golcü, mutsuz olduğu Chelsea'ye geri döndü. 31 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değeri şu an 30 milyon euro. İngiliz ekibi de Romelu ile yola devam etmeyi düşünmüyor. 45 milyon euroluk bonservis talebi haberlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı. CaughtOffside'a göre artık Lukaku için kariyerini yükseltmek adına yeni bir seçenek var. Haberde şu ifadeler yer alıyor; "Lukaku, yakın zamanda İstanbul'da iki yıllık sözleşme imzalayan José Mourinho ile yeniden bir araya gelecek."

BU SEZON 47 MAÇTA 21 GOL

Kariyerindeki toplam bonservis getirisi 339 milyon euro olan Lukaku, bu sezon Roma'da 47 resmi karşılaşmaya çıkıp 21 gol attı, 4 de asist yaptı. İtalyan ekibi, sezon başında 6 milyon euroluk kiralama bedeliyle Belçikalı golcüyü kadrosuna katmıştı. 2021 yılında Inter'den Chelsea'ye 113 milyon euroya transfer olan 1,91'lik forvet oyuncusu, bu tarihten sonra düşüş yaşadı. Inter'e kiralık döndü, ardından yine geçici olarak Roma'nın yolunu tuttu.

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