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Spor

Fenerbahçe'de Jose Sosa kamp kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Jose Sosa sakatlığı nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

06 Kasım 2020 Cuma 19:20 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 19:20
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

JOSE SOSA KADRODAN ÇIKARILDI

Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Arjantinli oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

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