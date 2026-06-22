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Spor

Fenerbahçe'de kadro planlaması!

İsmail Kartal'ın yeniden teknik direktör olmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de 5 kaleci bulunuyor. Sarı lacivertli ekip en az 2'si ile yolları ayırmayı planlıyor.

TRT Spor22 Haziran 2026 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro planlaması!
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Transfer çalışmaları sürerken, takımdaki fazla futbolcu sayısı da teknik heyeti düşündürüyor. Kiralıktan dönen oyuncular ile birlikte özellikle orta saha ve defansta çok sayıda oyuncu bulunuyor. Kadronun kalabalık olduğu bir diğer bölge ise kaleci mevkisi oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosunda 5 kaleci bulunuyor. Mert Günok, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic ve Ederson, takımda sözleşmeleri devam eden file bekçileri olarak ön plana çıktı. Yönetim, bu futbolculardan en az 2'siyle yolları ayırmayı planlıyor.

Hırvatistan formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Dominik Livakovic ve geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat, ayrılığa en yakın 2 isim. Hırvat file bekçisinin sarı lacivertliler ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, Dünya Kupası'nın ardından kararını verecek.

İrfan Can Eğribayat ise sözleşmesinin son yılına giriyor. 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon Fenerbahçe'de forma giymesi beklenmiyor.

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