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Spor

Fenerbahçe'de kaptanlar ilk 11'e geri dönüyor

Bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takım kaptanları Dusan Tadic ile Edin Dzeko'nun ilk 11'e dönmesine bekleniyor.

29 Eylül 2024 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kaptanlar ilk 11'e geri dönüyor
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Fenerbahçe'de takım kaptanları kadroya geri dönüyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Gilloise maçında kadroda rotasyona giden Jose Mourinho, 5 farklı ismi görevlendirmişti. Antalyaspor karşısında takım kaptanları Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Sol kanatta Allan Saint-Maximin olacak. Orta sahada ise Fred-Sebastian Szymanski ikilisinin yanında Sofyan Amrabat formaya daha yakın.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

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