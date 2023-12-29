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Spor

Fenerbahçe'de kaptanlardan zafer sözü! ''Kupayı kazanmaktan başka çare yok''

Fenerbahçe'de kaptanlar Edin Dzeko, İrfan Can, Mert Hakan ile Dusan Tadic, takımla bir toplantı yaptı ve kupanın önemini bir kez daha anlattı. Kaptanlar hem takıma hem de taraftara zafer sözü verdi. İşte detaylar...

Sabah29 Aralık 2023 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kaptanlardan zafer sözü! ''Kupayı kazanmaktan başka çare yok''
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Fenerbahçe, Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Hafta sonu ligde ezeli rakibini konuk eden ancak oynadığı oyunla taraftarını hüsrana uğratan sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak kendini affettirmek istiyor.

GALİBİYET YEMİNİ

Bu bağlamda hafta başından beri hummalı bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe'de kaptanlar dümene geçti ve bugün oynanacak kupayı kazanmak için galibiyet yemini etti.

Takım kaptanları Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'dan izin alarak takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Galatasaray'ın elinden kupayı almanın önemine dikkat çekildi.

"BORCUMUZU ÖDEYEBİLİRİZ"

Son olarak söz alan Mert Hakan arkadaşlarına; "Hafta sonu herkesi üzdük. Taraftarlarımıza ve camiamıza özür borcumuz var. Bunu da Galatasaray'ın elinden kupayı alarak ödeyebiliriz. Kazanacağız ve kazanmaktan başka çare yok" diyerek seslendi.

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