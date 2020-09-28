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Spor

Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:08
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Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların izin yaptığı belirtildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam ettiği ve koşu çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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