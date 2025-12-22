Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca fırtınası esiyor. Eyüpspor deplasmanında 1 gol, 1 asist yaparak maça damga vuran Sambacı futbolcu, son 8 gündeki 3 müsabakada 6 gol atma başarısı gösterdi. 31 yaşındaki tecrübeli ismin performansı, Sarı-Lacivertli yönetimi de harekete geçirdi. İdareciler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Talisca ile bu ay masaya oturma kararı aldı. 1.5 yılda 15.5 milyon euro kazanan başarılı oyuncuya, sezon başına 6 milyon eurodan 2 yıllık yeni bir sözleşme önerilecek.

ÜLKESİNDEN 6 TAKIM İLGİLENİYOR

Brezilya ekipleri de Talisca'nın durumunu yakından takip ediyor. Gremio, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras ve Atletico MG takımları Sambacı ile ilgileniyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyeri ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek. Talisca bu sezon Sarı Lacivertli formayı 25 maçta 1426 dakika giydi. Deneyimli isim bu süre içinde 14 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Yani Brezilyalı oyuncu, sahada kaldığı her 102 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Transfermarkt verilerine göre; Talisca'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro...

TALİSCA ÜST SEVİYE BİR GOLCÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Eyüpspor galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında Anderson Talisca'ya övgüler yağdırdı. Brezilyalı oyuncusunun hücumda önemli bir silah olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, "Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, önemli goller de atıyor. 1-0'ı bulana kadar ofansif anlamda performansımızı maç içinde yukarı çıkarmıştık. Onun adına çok mutluyum. Kendisi üst seviye bir golcü. Daha fazla asisti de olabilirdi. Bizim için önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye geldiği ilk günlerde fiziksel ve mental olarak hazır olmadığı için taraftarlar tarafından eleştirilen Sambacı, Tedesco'nun adeta gol ayağı haline geldi.