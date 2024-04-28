Fenerbahçe'de kart sınırındaki oyuncular sorun yaşamadı!

Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.

Bu isimler arasında; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu yer alıyordu.

Teknik ekipten kart görmemeleri konusunda uyarı alan futbolcular, sorun çıkarmadı. Sınırdaki 7 isimden Beşiktaş karşısında fire veren olmadı ve Sarı-Lacivertliler, bu mücadelede tam kadro çıkma şansı yakaladı.

Sınırdaki isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, maç boyunca Siyah Beyazlı rakipleri karşısında kıran kırana mücadeleler yaşasa da oyunu kart görmeden tamamladı.