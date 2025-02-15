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  • Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik! Bu isimler forma giyemeyecek
Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik! Bu isimler forma giyemeyecek

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı lacivertliler bu karşılaşmada 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 6 eksik! Bu isimler forma giyemeyecek
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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