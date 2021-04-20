Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

DHA 20 Nisan 2021 Salı 20:14 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 20:14

Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı yine dar alanda yaptıkları çift kale maçla noktaladı.

Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.