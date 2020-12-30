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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

DHA30 Aralık 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:40
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 16'ncı haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30’da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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