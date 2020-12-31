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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi

Süper Lig'in 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:02
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi. Antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Erol Bulut da top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu.

Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken Perotti sahada koşu yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan'a günde 2 kez test yapıldığı, futbolcunun izolasyon sürecini evinde geçirdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari menajer Volkan Ballı ve altyapı antrenörü Ekrem Ekşioğlu da takip etti.

Antrenmanı izleyen basın mensuplarının yanına gelen Emre Belözoğlu, verdiği yeni yıl mesajında, 2021'in herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.

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