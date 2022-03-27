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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA27 Mart 2022 Pazar 20:28 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 20:28
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanında sahada çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Günün ilk antrenmanında salonda çalışan sarı-lacivertli ekip, pas ve top kapma çalışmaları sonrası çift kale maç yaptı. İdman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Attila Szalai'nin tedavisi devam ederken antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu daha sonra özel programına uygun olarak idman yaptı.

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