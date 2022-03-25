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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi devam etti

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürdü.

IHA25 Mart 2022 Cuma 21:21 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 21:21
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Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla idmanı tamamlandı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını özel program eşliğinde sürdürürken, Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

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