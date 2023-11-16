Fenerbahçe'de Kent'sel dönüşüm

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezona ligde liderliğini sürdürerek devam eden Fenerbahçe, Avrupa'da da gözünü zirveye dikti. Sezon başında kadrosunda büyük değişikler yapan sarı lacivertliler, Ocak ayında da kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonunda İskoçya Premiership ekibi Glasgow Rangers'tan kadrosuna kattığı Ryan Kent, takımda tutunamadı.

Fenerbahçe'de skor üretemeyen ve performansıyla beklentilerin altında kalan İngiliz oyuncunun, kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

RANGERS'A GERİ DÖNÜYOR

Ada basını ise, Ryan Kent'in Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı etkileyemediğini ve tekrar Glasgow Rangers'a geri döneceğini duyurdu.

Yapılan haberde, 27 yaşındaki oyuncunun da İskoçya ekibine geri dönmek istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça ilk 11'de başlayan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 41 karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.