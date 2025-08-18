Sarı-Lacivertliler'in Kerem Aktürkoğlu transferi tam bir kabusa dönüştü. Devler Ligi Play-Off etabında Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Portekiz ekibiyle esasen bu yüzden anlaşmazlığa düştü. Önce Kerem'i ikna eden sonra da kulübüyle 22.5+2.5 milyon euroya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde kullanamayacağı için tekliften caydı ve 18.5+2.5 milyon euro önerdi. Öfkelenen Benfica ise ret cevabı verdi. 3. Tur'da Nice maçında Kerem'i oyuna atan ve Fenerbahçe formasıyla rakip olmasını engelleyen Teknik Direktör Bruno Lage, transfer sürecinin gerilmesine neden olan hamleyi yaptı.

YENİ BİR HAMLE YAPACAKLAR

Portekiz basını ise Benfica'nın ilk teklif dışındaki önerilere kapalı olduğunu yazdı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından Ojogo'daki haberde şunlar yazıyor: "Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'ndan vazgeçmiyor. Benfica'nın Nice maçında oyuncuyu kullanmasından memnun olmayan Mourinho'nun kulübü teklifini düşürdü ve ret cevabı aldı. Kırmızılar, 22.5+2.5 milyon euroluk ilk teklif dışında başka bir rakama satış yapmayacağını iletti. Kerem'in öncelikli hedef olmasından dolayı Fenerbahçe daha kararlı bir hamle yapmaya hazırlanıyor."

FENER'E KARŞI RAKİP OLABİLİR

Benfica'nın cumartesi akşamı Estrela'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu süre almadı. Milli futbolcunun mutsuzluğu ise yüzüne yansıdı. Teknik Direktör Bruno Lage ise gerilimi yeniden artıracak açıklamalar yaptı. Lage, "Tamamen teknik bir tercihten onu kullanmadım. Andreas iyi oynuyordu, hıza ihtiyacımız vardı. Prestianni'yi seçtik. Kerem burada mutlu ve yeni numarasını seçti. Sezona iyi başladı. Onu Fenerbahçe maçında kullanabilirim" ifadelerini kullandı.