İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ısrarı! İşte transferde son durum
Spor

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ısrarı! İşte transferde son durum

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi geri çekti ve rakamı 17'ye düşürdü. Ancak bu rakamdan memnun olmayan Benfica yönetimi teklifi reddetti. Sarı lacivertli ekiple anlaşan Kerem Aktürkoğlu ise sürecin uzamasından dolayı hayal kırıklığı içinde. İşte detaylar...

AKŞAM17 Ağustos 2025 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ısrarı! İşte transferde son durum
ABONE OL

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu sürecine benzedi. Galatasaray'la özdeşleşen milli yıldızla anlaşan, kulübü Benfica ile de el sıkışan Kanarya, teklifini geri çekince Portekiz ekibinin tepkisiyle karşılaştı. 22.5+2.5 milyon euroluk önerisinden vazgeçip rakamı 17'ye düşüren Kanarya, Benfica'dan ret yedi.

Sarı-Lacivertliler dün 18.5+2.5 milyon euroluk yeni bir resmi teklif yolladı. Portekiz kulübü, ikinci teklifi de geri çevirdi. Eski takımı G.Saray'ı karşısına alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise hayal kırıklığı içinde. Fenerbahçe cephesi Kerem'e, "Mutlaka bu işi çözeceğiz" diye güvence verdi. İki kulüp Şampiyonlar Ligi Play-Off etabında karşılaşacak. Transferin bu maçlardan sonra gerçekleşme ihtimali de var...

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.