Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu sürecine benzedi. Galatasaray'la özdeşleşen milli yıldızla anlaşan, kulübü Benfica ile de el sıkışan Kanarya, teklifini geri çekince Portekiz ekibinin tepkisiyle karşılaştı. 22.5+2.5 milyon euroluk önerisinden vazgeçip rakamı 17'ye düşüren Kanarya, Benfica'dan ret yedi.

Sarı-Lacivertliler dün 18.5+2.5 milyon euroluk yeni bir resmi teklif yolladı. Portekiz kulübü, ikinci teklifi de geri çevirdi. Eski takımı G.Saray'ı karşısına alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise hayal kırıklığı içinde. Fenerbahçe cephesi Kerem'e, "Mutlaka bu işi çözeceğiz" diye güvence verdi. İki kulüp Şampiyonlar Ligi Play-Off etabında karşılaşacak. Transferin bu maçlardan sonra gerçekleşme ihtimali de var...