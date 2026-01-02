İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2026 Cuma / 14 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0379
  • EURO
    50,6129
  • ALTIN
    6053.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Kim Min-jae sürprizi! Geri mi dönüyor?
Spor

Fenerbahçe'de Kim Min-jae sürprizi! Geri mi dönüyor?

Savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin olası satışı ihtimaline karşı eski yıldızı Kim Min-jae'yi yeniden gündemine aldı. Bayern Münih'te gözden düşen Güney Koreli stoperin Türkiye'ye dönüşe sıcak baktığı öğrenildi.

Akşam2 Ocak 2026 Cuma 08:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kim Min-jae sürprizi! Geri mi dönüyor?
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Özellikle Jayden Oosterwolde'nin satış ihtimalinden dolayı Sarı-Lacivertliler, sol ayaklı bir stoper oyuncusu almayı düşünüyor.

Bu bağlamda Kanarya, eski oyuncusu Kim Min-jae'nin durumunu yakından takip ediyor. Alman ekibi Bayern Münih'te gözden çıkarılan Güney Koreli'nin, Türkiye'ye dönmeye çok yakın olduğu iddia edildi. Alman basınından fehmarn'in haberinde şu ifadeler yer aldı: "Bayern Münih'in oyuncusunun geleceği belirsiz. Başlangıçta Bayern'in savunmasının kilit oyuncularından biri olarak görülüyordu. Ancak yeni teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde durum değişti. Upamecano ve Tah artık tercih edilen stoperler olurken, Kim sıralamada geriye düştü. G.Koreli oyuncuyla Türkiye'den eski kulübü Fenerbahçe ilgileniyor. Mevcut piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak tahmin ediliyor." Bu sezon 17 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Milan'ın da radarında bulunuyor. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.