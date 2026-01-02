Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Özellikle Jayden Oosterwolde'nin satış ihtimalinden dolayı Sarı-Lacivertliler, sol ayaklı bir stoper oyuncusu almayı düşünüyor.

Bu bağlamda Kanarya, eski oyuncusu Kim Min-jae'nin durumunu yakından takip ediyor. Alman ekibi Bayern Münih'te gözden çıkarılan Güney Koreli'nin, Türkiye'ye dönmeye çok yakın olduğu iddia edildi. Alman basınından fehmarn'in haberinde şu ifadeler yer aldı: "Bayern Münih'in oyuncusunun geleceği belirsiz. Başlangıçta Bayern'in savunmasının kilit oyuncularından biri olarak görülüyordu. Ancak yeni teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde durum değişti. Upamecano ve Tah artık tercih edilen stoperler olurken, Kim sıralamada geriye düştü. G.Koreli oyuncuyla Türkiye'den eski kulübü Fenerbahçe ilgileniyor. Mevcut piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak tahmin ediliyor." Bu sezon 17 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibi Milan'ın da radarında bulunuyor. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek.