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Spor

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'den kötü haber! Milli maçta...

Güney Kore'nin İran'ı 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae sakatlanarak oyundan çıktı.

DHA24 Mart 2022 Perşembe 16:35 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 16:35
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Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu karşılaşmasında Kim Min-Jae'nin formasını giydiği Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu 9'uncu maçında Güney Kore sahasında İran'ı konuk etti. Seoul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Güney Kore rakibini 45+2'nci dakikada Heung-Min Son ve 63'üncü dakikada Kim Young-Gwon'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada yer alan Güney Kore, aldığı galibiyetle rakibinin 1 puan önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae, ilk 11'de başladığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrası 79'uncu dakikada yerini Ji-Soo Park'a bıraktı. Öte yandan İran'da da Kayserisporlu Majid Hosseini, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

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