İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,014
  • EURO
    47,5994
  • ALTIN
    4394.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik
Spor

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, karşılaşmada 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 09:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

TAKIMDA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

DORGELES NENE, İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.