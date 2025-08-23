İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçında 4 farklı isim

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kocaelispor maçında 4 farklı isim
Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunmayı Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü üçlüsüyle kurdu.

Portekizli teknik adam, Chobani Stadı'ndaki müsabakada kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunmayı Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü üçlüsüyle kurdu.

Orta alanda İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Archie Brown'a formayı veren Mourinho, hücumu hattında ise Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Benfica karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Sofyan Amrabat, Kocaelispor müsabakasında yedekler arasında yer alırken kırmızı kart cezalısı Jayden Oosterwolde, kadroda yer almadı.

