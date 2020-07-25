İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Kokoskov'un yardımcıları açıklandı
Spor

Fenerbahçe'de Kokoskov'un yardımcıları açıklandı

Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Igor Kokoskov'un yardımcıları belli oldu.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:56
ABONE OL

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:

Başantrenör: Igor Kokoskov

Yardımcı antrenör: Erdem Can

Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic

Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ

Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz

Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener

Kondisyoner: Predrag Zimonjic

Kondisyoner: İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.