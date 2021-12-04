İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de kombine biletler satışa çıktı! İşte fiyatlar
Spor

Fenerbahçe'de kombine biletler satışa çıktı! İşte fiyatlar

Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa çıktı. Sarı-lacivertli kulüp kombine biletlerin fiyatını ise bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında belirledi. Öğrenci kombineleri ise 700 liradan satışa sunuldu.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:08
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, 2021-2022 sezonu kombine kartlarının genel satışının başladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, öğrenciler için kombinelerin de yeniden satışa sunulduğu ve satışların 15 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, 'Taraftarlarımız, genel satış sürecinde stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, www.passo.com.tr web sitesi üzerinden online olarak da kombine kart işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Spor Toto Tribünü'nden öğrenci kombineleri ise yalnızca stadımızda yer alan kombine satış merkezinden satılacak olup bu tribünle alakalı online satış yapılmayacaktır." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp kombine biletlerin fiyatını ise bin 400 lira ile 11 bin 650 lira arasında belirledi. Öğrenci kombineleri ise 700 liradan satışa sunuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.