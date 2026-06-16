Fenerbahçe'de kombine yenileme süreci başlıyor

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon kombineleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"120. yılda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu artırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte, kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek asgari 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik.

2026-2027 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacaktır."