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Spor

Fenerbahçe'de kombine yenileme süreci başlıyor

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu kombine kart yenileme sürecinin 17 Haziran Çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 00:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kombine yenileme süreci başlıyor
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Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon kombineleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"120. yılda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu artırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte, kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek asgari 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik.

2026-2027 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacaktır."

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