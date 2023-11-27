Fenerbahçe'de Konferans Ligi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.



Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

