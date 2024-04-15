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Spor

Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi başladı!

Fenerbahçe, bugün erken saatlerde Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konferans Ligi mesaisi başladı!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 18 Nisan Perşembe günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Olympiakos ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

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