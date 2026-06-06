Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gergin başladı.

Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi tarafını destekleyenler Fenerium alt A - B- C - D bloklarında yer almak istedi ve bu konuda bir anlaşma sağlanamadı.

Kongre başlar başlamaz özellikle ortaya daha yakın olan D blokta tartışma başladı. Aziz Yıldırım tezahüratlarına Hakan Safi tezahüratlarıyla karşılık verildi. Ardından iki taraf arasında büyük gerginlik başladı.

Her iki taraf da, diğer tarafın başka bloklara geçmesini talep etti ancak bu talepler yanıt bulmayınca taraflar birbirlerine madde atmaya başladı.

"OLAY DEVAM EDERSE TOPLANTIYI ERTELERİM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, çıkan olaylardan sonra "D bloktaki durum çok kötü. 2018'de 2024'te ve 2025'te de yaşandı bu durum, engel olamadık. Aynı durumla karşılaşırsak toplantıyı tatil edeceğiz. Tatil edilmesini istemiyorsanız bu tip bir davranış içerisinde olmayın. Divan Kurulu olarak olay devam ederse toplantıyı durduracağız." ifadelerini kullandı.