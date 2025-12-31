Fenerbahçe'de kongre sesleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2 kez ifade veren, adli kontrol, imza ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran, kongre ihtimalini ekibiyle tartışıyor. Kulübün zarar görmesinden dolayı endişe eden Başkan, kısa süre içinde kararını verecek. Eski başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde kulüp binasında görüştüğü Başkan Saran'a adli süreci gerekçe göstererek olağanüstü kongre çağrısında bulunmuştu. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Sarı-Lacivertli yönetim, önemli takviyeleri halledip kulübün geleceğe güvenle ilerlemesini hedefliyor. Futbolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına bazı yöneticilerin de Samandıra'da yoğun mesaide olduğu ifade edildi. Özellikle Süper Kupa haftasında yaşanacak sonuçlar Fenerbahçe yönetiminin kaderini belirleyecek.