İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2025 Cumartesi / 12 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Konyaspor maçı çalışmaları devam ediyor
Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı çalışmaları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA11 Ocak 2025 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı çalışmaları devam ediyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular, idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.