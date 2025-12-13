İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 14:59
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salondaki core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncuların, günü yenilenmeyle tamamladıkları aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

