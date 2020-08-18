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Spor

Fenerbahçe'de koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde yaptırdığı koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

DHA18 Ağustos 2020 Salı 19:15 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:15
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Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümü öncesinde bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin testleri negatif çıktı.

Saat 19.00'da Topuk Yaylası'na gitmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. Sarı lacivertli kafile tam kadro olarak Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.

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