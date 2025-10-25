İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe'de kritik gün! Yönetime yetki talebi oylanacak

Fenerbahçe Kulübü, bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Saat 10.30'da başlayacak genel kurulda, yönetim kuruluna taşınmaz edinimi, kiralama, yatırım ve proje yetkileri verilmesi gibi kritik maddeler oylanacak.

25 Ekim 2025 Cumartesi 08:16
Fenerbahçe'de kritik gün! Yönetime yetki talebi oylanacak
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.30'da başlayacak. Olağanüstü genel kurulda oylanacak maddeler ise şu şekilde; Kulüp amaçları doğrultusunda taşınmaz edinimi ve benzeri işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Ataşehir'deki iki taşınmazla ilgili Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılacak tüm işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Kulübe ait taşınmazların kiraya verilmesi, hak tesisi ve benzeri işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Kulübe ait taşınmazlarda yatırım, proje ve tadilat işlemleri için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Kulüp adına şirket, dernek, vakıf vb. kuruluşlara katılım, pay devri ve benzeri işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Bu maddeler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde oy birliğiyle reddedilmişti.

