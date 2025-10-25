Fenerbahçe'de gözler Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çevrildi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saat 10.30'da başladı.

Toplantıda oylanacak maddeler ise şu şekilde; Kulüp amaçları doğrultusunda taşınmaz edinimi ve benzeri işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Ataşehir'deki iki taşınmazla ilgili Emlak Konut GYO A.Ş. ile yapılacak tüm işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Kulübe ait taşınmazların kiraya verilmesi, hak tesisi ve benzeri işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Kulübe ait taşınmazlarda yatırım, proje ve tadilat işlemleri için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Kulüp adına şirket, dernek, vakıf vb. kuruluşlara katılım, pay devri ve benzeri işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi. Bu maddeler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde oy birliğiyle reddedilmişti.

BORÇ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin Eylül 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu 28.7 milyar TL olarak açıklandı.