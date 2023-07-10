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Spor

Fenerbahçe'de kritik Miha Zajc haftası!

Fenerbahçe'de biten sözleşmesini yenilemeyen Miha Zajc, İsmail Kartal'la yaptığı görüşmenin ardından karar aşamasına geldi. Önündeki seçenekleri değerlendirecek olan yıldız oyuncunun kararını bu hafta içerisinde vermesi bekleniyor.

Fanatik10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kritik Miha Zajc haftası!
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Fenerbahçe Yönetimi'nin sözleşmesini yenilemediği Miha Zajc için İsmail Kartal devreye girmiş, yönetimden transferi için harekete geçmelerini istemişti.

Teklifler heyecanlandırdı

Ancak Sarı Lacivertli ekipte geçirdiği son iki sezonda yeniden İtalyan takımlarının radarına giren Sloven orta saha oyuncusunun Milan, Napoli ve Fiorentina'nın teklifleri karşısında bir hayli heyecanlandığı, Fenerbahçe de dahil en uygununu seçmek için menajeri vasıtası ile girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kartal'dan Zajc'a telefon: Seni yeniden takımda görmek istiyor

Kartal ise telefonla görüştüğü öğrencisine, "Fenerbahçe senin yuvan. Varlığın takıma güç katacak. Kısaca seni takımda yeniden görmek istiyorum" dediği, Sarı-Lacivertli yönetimin de futbolcu ve menajeri ile yakın temasta olduğu ifade edildi.

Oynamak istiyor

Zajc'a Türkiye'den de Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Fenerbahçe'de sözleşme yenilenmemesi durumunda başarılı oyuncu için Siyah-Beyazlılar'ın da devreye girmesi bekleniyor. Zajc rahatlıkla forma giyebileceği bir takımı seçmek istiyor. Yıldız futbolcunun kararını ise bu hafta içerisinde vereceği belirtiliyor.

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