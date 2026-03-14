Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kurmayları, cuma gecesi oynanan Fatih Karagümrük maçı sırasında bir hayli sinirliydi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fatih Karagümrük'ün 2-0 kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, statta kısa bir toplantı yapmış ve bugün için teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le toplantı yapma kararı almıştı.

Tedesco ve Devin Özek, saat 15.00 sularında kulüp binasına geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, Tedesco ve Devin Özek'le görüşmelerinin ardından alınacak kararlara dair açıklama yapması bekleniyor.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Stat çıkışı yönetici Ali Gürbüz, "Ayrılık kararı alınmadı. Daha sonra açıklama yapacağız." dedi.

TEDESCO SONRASI ÜÇ İSİM

Yönetimin Tedesco sonrası için Aykut Kocaman ve İsmail Kartal üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Tuncay Şanlı'nın da bu isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Tedesco ve Devin Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı başladı.