Spor

Fenerbahçe'de kritik viraj! Rakip Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. İşte detaylar...

19 Ekim 2025 Pazar 09:13
Fenerbahçe'de kritik viraj! Rakip Fatih Karagümrük
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Saat 20.00'de Chobani Stadyumu'ndaki başlayacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. 4 galibiyet 4 beraberliği olan F.Bahçe'nin 16, 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Karagümrük'ün 3 puanı bulunuyor. Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak. Son oynanan Samsunspor mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında kazanarak 3 puana uzanmak istiyor.

