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  • Fenerbahçe'de kritik zirve! Aziz Yıldırım ile Ali Koç bir araya geldi
Spor

Fenerbahçe'de kritik zirve! Aziz Yıldırım ile Ali Koç bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi. Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada 'Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2025 Perşembe 17:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kritik zirve! Aziz Yıldırım ile Ali Koç bir araya geldi
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Fenerbahçe Kulübü,, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın görüşme yaptığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."

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