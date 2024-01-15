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Spor

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, dün oynanan Süper Lig maçının ardından bugün Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başladı. Sarı lacivertli ekip 5. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaşacak.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Ocak Çarşamba günü Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rade Krunic, teknik direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kaptan Edin Dzeko eşliğinde tesisleri gezen Krunic, takımla ilk antrenmanına da çıktı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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