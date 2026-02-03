İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4994
  • EURO
    51,3349
  • ALTIN
    6872.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA3 Şubat 2026 Salı 14:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcuların, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel antrenmanlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.