Fenerbahçe'de Leonardo Bonucci forma istiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Leonardo Bonucci, MKE Ankaragücü karşısında oynamak istiyor.

İtalyan stoper, ağrıları nedeniyle Başakşehir maçının kadrosundan çıkartılmıştı. İsmail Kartal, öğrencisinin ciddi bir sorunu olmadığını açıklamıştı. Bonucci, dün sahada bireysel çalışma yaptı ve idmanı sorunsuz tamamladı.

İDMANLARIN ARDINDAN KARAR VERİLECEK

Tecrübeli futbolcu, özellikle sol stoper Jayden Oosterwolde'nin cezalı olması nedeniyle Ankaragücü karşısında oynamak istiyor. Ancak durumuna idmanların ardından karar verilecek.

KARTAL'IN ELİ GÜÇLENDİ

Öte yandan Alexander Djiku'nun takıma katılmasıyla birlikte savunma hattında İsmail Kartal'ın el iyice güçlenmiş durumda.