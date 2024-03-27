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Spor

Fenerbahçe'de Levent Mercan sesleri!

Fenerbahçe, gelecek yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı gündemine aldı.

27 Mart 2024 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Levent Mercan sesleri!
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Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertlilerin gündemindeki ilk isimlerinden biri olan ve Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TEMAS KURDU

Sports Digitale'nin aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Levent Mercan için kulübü Fatih Karagümrük ile resmi temas kurdu. Sarı-Lacivertliler, oyuncu ile ilgilendiklerini söylediler. İki kulüp arasında şu an bir anlaşma sağlanmadı.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Levent Mercan, devre arasında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki sol bek bu sezon Karagümrük formasıyla 32 maçta 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

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