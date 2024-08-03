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Spor

Fenerbahçe'de Lille mesaisi devam ediyor

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile mücadele edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda sürdürdü.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Lille mesaisi devam ediyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pasla devam eden idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lille maçının hazırlıklarına devam edecek.

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