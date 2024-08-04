Fenerbahçe'de Luan Peres'e yol gözüktü

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği isimlerden Luan Peres, Brezilya ekiplerinden Santos ile flört halinde.
Joaquim'i Tigres'e yollayan Brezilya ekibi, 30 yaşındaki sambacıyla görüşmelere başladı.
GİTMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Türkiye'den gelen teklifleri reddeden Peres'in eski kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
İki sezonda Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyebilen Brezilyalı oyuncu, 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
Peres'in Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.