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Spor

Fenerbahçe'de Luan Peres'e yol gözüktü

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği 30 yaşındaki savunma oyuncusu Luan Peres Brezilya ekibi Santos ile görüşmeleri sürdürüyor.

4 Ağustos 2024 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Luan Peres'e yol gözüktü
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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği isimlerden Luan Peres, Brezilya ekiplerinden Santos ile flört halinde.

Joaquim'i Tigres'e yollayan Brezilya ekibi, 30 yaşındaki sambacıyla görüşmelere başladı.

GİTMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Türkiye'den gelen teklifleri reddeden Peres'in eski kulübüne gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

İki sezonda Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyebilen Brezilyalı oyuncu, 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Peres'in Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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